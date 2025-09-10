إعلان

رحيل المستشار محمد حلمي قنديل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

05:13 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

المستشار محمد حلمي قنديل

كتب- أحمد سعداوي:

نعى سيف قنديل، والدَه المستشار محمد حلمي قنديل، رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة، والـمحامي العام الأول الأسبق لنيابة أمن الدولة العليا ونيابات وسط القاهرة، بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أنه فقد سندًا عظيمًا وقدوةً راسخةً في حياته.

وشُيِّعت الجنازة ظهر اليوم الأربعاء في أجواء مهيبة من مسجد الحسين، بمشاركة عدد من رجال القضاء والقانون، وعدد من الشخصيات العامة وأبناء العائلة؛ حيث دُفن جثمانه بمقابر العائلة على طريق العين السخنة.

ويُعد الراحل من أبرز القامات القضائية؛ إذ شغل منصب رئيس الاستئناف بمحكمة جنايات القاهرة، كما تولى سابقًا منصب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ونيابات وسط القاهرة. عُرف عنه التفاني في عمله، والحرص على إرساء قيم العدالة والنزاهة، فضلًا عن دوره البارز في خدمة قضايا الوطن.

وينتمي قنديل إلى عائلة عريقة؛ فهو صهر الوزير الراحل كمال الشاذلي، أحد أبرز رموز البرلمان المصري، وهو ما أضفى على مسيرته بعدًا اجتماعيًّا مميزًا إلى جانب مكانته المهنية المرموقة.

