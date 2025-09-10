كتب- أحمد السعداوي:

وقَّع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون بين الوزارتَين، بشأن شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتَي السياحة والآثار والعمل على تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة آمنة بوحدات الإقامة الفندقية "شقق الإجازات".

يأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء تعاون الوزارتَين لتوفير أكبر قدر من الحماية للعاملين والسائحين المقيمين بوحدات الإقامة الفندقية "شقق الإجازات "Holiday Home، بما يُسهم في تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة والارتقاء بمستوى السلامة بهذه الوحدات.

ويُسمح بمقتضى هذا البروتوكول لوزارة العمل التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين والسائحين المقيمين بهذه الوحدات، وفقًا للقوانين واللوائح المتبعة في هذا الشأن؛ طبقًا للمواصفات الواردة بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار، في شهر أبريل الماضي، بشأن شروط وضوابط ترخيص "شقق الإجازات"، عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل؛ لمعاينة هذه الوحدات.

يُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة آمنة ومستدامة في القطاع السياحي، وتعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري وتدعم خطط الدولة في توفير وحدات لإقامة السائحين، في إطار جهودها لزيادة الطاقة الفندقية بمصر لاستيعاب الزيادة المتوقعة بأعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

حضر مراسم التوقيع من وزارة السياحة والآثار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، ومن وزارة العمل المهندس خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.