وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب "النجم الساطع 2025" - صور

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصري/الأمريكي «النجم الساطع 2025»، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، والفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة والملحقين العسكريين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.



فعاليات المرحلة الرئيسية



تضمنت الفعاليات تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية شاركت فيه: المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات التي نفذت اشتباكات جوية وتدمير للأهداف المعادية، القصف المدفعي بدقة عالية على الأهداف المخططة، القوات المدرعة والميكانيكية المدعومة بعناصر الدفاع الجوي والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، التي واصلت الهجوم وتدمير الأهداف، كما تضمنت قفزة صداقة بالمظلات شاركت فيها عناصر من مختلف الدول المشاركة، بأعلام دولهم.



وظهر خلال التدريب مستوى عالٍ من التنسيق والتعاون بين مختلف التشكيلات، والقدرة على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق الأهداف.



في ختام المرحلة، نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترحيبه بالدول المشاركة. كما أشاد بالأداء المتميز الذي يعكس القدرات القتالية العالية والقدرة على تنفيذ مهام مشتركة بكفاءة واقتدار، مؤكدًا أهمية التدريب في دعم التعاون العسكري بين الدول الصديقة والشقيقة.



وعلى هامش الفعاليات، التقى وزير الدفاع بالفريق أول براد كوبر والوفد المرافق له، بحضور رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية والسفيرة الأمريكية بالقاهرة. وتناول اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة، إلى جانب سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.









