كتب - محمد صلاح

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تخصيص رقم موبايل جديد عبر تطبيق «واتساب» لاستقبال شكاوى واقتراحات المشتركين، وذلك ضمن مبادرة «اسأل – استفسر – اقترح»، بهدف تسهيل التواصل المباشر مع المواطنين.

رقم واتساب لخدمة المشتركين: الرقم المخصص: 01034942060 متاح لاستقبال الرسائل عبر تطبيق «واتساب» فقط.

وأوضحت الشركة أن الرقم يتيح للمشتركين: تقديم الشكاوى ومتابعة موقفها والاستفسار عن خدمات الكهرباء وإرسال المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة.

وأكدت «كهرباء مصر» أن الهدف من الخدمة هو تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين، وتقديم استجابات أسرع وأكثر وضوحًا لجميع الاستفسارات والشكاوى.