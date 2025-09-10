إعلان

أسهل طرق سداد فاتورة كهرباء سبتمبر 2025

10:37 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الشركة القابضة لكهرباء مصر

كتب - محمد صلاح

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إتاحة عدة آليات لتسهيل سداد فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر سبتمبر 2025، خاصة لمستخدمي العدادات الميكانيكية أو التقليدية، وذلك بعد فتح باب الاستعلام والدفع عبر جميع فروع وإدارات شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2025

1- السداد الإلكتروني:

باستخدام كود السداد الإلكتروني المطبوع على الفاتورة، عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر: www.eehc.gov.eg (خدمات: استعلام – دفع فواتير).

2- نقاط التحصيل:

الدفع متاح من خلال: مكاتب البريد وشركات التحصيل (مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي)، بالإضافة إلى أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل تابعة لشركة فوري بجميع المحافظات.

3- تطبيقات الموبايل:

يمكن لمشتركي العدادات الميكانيكية والتقليدية السداد عبر تطبيقات خدمات الكهرباء الذكية المتاحة على:

App Store

Play Store

موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتتيح هذه التطبيقات 3 خدمات رئيسية: إدخال قراءة العداد والاستعلام عن الفاتورة وسداد الفاتورة مباشرة

