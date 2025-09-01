وزير السياحة يكشف تفاصيل جديدة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت- داليا الظنيني:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إرسال الدعوات الرسمية لحضور هذا الحدث العالمي.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، وصف فتحي المتحف بأنه "صرح ثقافي أثري عالمي" يمتد على مساحة 490 ألف متر مربع، مما يجعله أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. وأضاف أن المتحف سيحتوي على مقتنيات فريدة، منها "متحف للمراكب" ليس له مثيل في أي مكان آخر.

وأكد وزير السياحة، أن المتحف المصري الكبير يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، معربًا عن أمله في أن يكون الافتتاح حدثًا يليق بمكانة الدولة المصرية وتاريخها.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك جميع مقومات صناعة السياحة وتعمل على تطوير منتجاتها السياحية لجذب المزيد من السائحين.