خسوف كلي للقمر في مصر الأحد المقبل -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا، اليوم الإثنين، أوضح خلاله تفاصيل مراحل الخسوف الكلي للقمر، يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر الجاري، كما سيُرى في بعض محافظات مصر.

وقال البيان إن وسط الخسوف الكلي للقمر يتفق مع توقيت بدر شهر ربيع الأول 1447هـ، ويبدأ شبه ظل القمر في تمام الساعة 3:29 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأضاف البيان: يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 4:27 فجرًا، ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 5:30 فجرًا، ويستمر لمدة ساعة و22 دقيقة، وتبلغ ذروة الخسوف الكلي (منتصفه) عند الساعة 6:21 صباحًا.

ونوه بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن الخسوف الكلي ينتهي عند الساعة 6:52 صباحًا، ثم يليه انتهاء الخسوف الجزئي في الساعة 7:56 صباحًا.

وتنتهي جميع مراحل الخسوف، حسب البيان، بما في ذلك شبه الظل، عند الساعة 8:52 صباحًا.

وأشار البيان إلى أن القمر سيكون في اتجاه الأفق الغربي عند بداية ونهاية الخسوف؛ حيث سيُشاهد في سماء مصر بوضوح، بشرط توافر الظروف الجوية المناسبة.