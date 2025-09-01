إعلان

خسوف كلي للقمر في مصر الأحد المقبل -تفاصيل

05:22 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

خسوف كلي للقمر

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا، اليوم الإثنين، أوضح خلاله تفاصيل مراحل الخسوف الكلي للقمر، يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر الجاري، كما سيُرى في بعض محافظات مصر.

وقال البيان إن وسط الخسوف الكلي للقمر يتفق مع توقيت بدر شهر ربيع الأول 1447هـ، ويبدأ شبه ظل القمر في تمام الساعة 3:29 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأضاف البيان: يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 4:27 فجرًا، ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 5:30 فجرًا، ويستمر لمدة ساعة و22 دقيقة، وتبلغ ذروة الخسوف الكلي (منتصفه) عند الساعة 6:21 صباحًا.

ونوه بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن الخسوف الكلي ينتهي عند الساعة 6:52 صباحًا، ثم يليه انتهاء الخسوف الجزئي في الساعة 7:56 صباحًا.

وتنتهي جميع مراحل الخسوف، حسب البيان، بما في ذلك شبه الظل، عند الساعة 8:52 صباحًا.

وأشار البيان إلى أن القمر سيكون في اتجاه الأفق الغربي عند بداية ونهاية الخسوف؛ حيث سيُشاهد في سماء مصر بوضوح، بشرط توافر الظروف الجوية المناسبة.

خسوف كلي للقمر القومي للبحوث الفلكية مراحل الخسوف الكلي للقمر
