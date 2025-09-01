إعلان

رئيس قطاع الديني السابق بالأوقاف وكيلًا للوزارة بالجيزة

04:03 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الشيخ خالد خضر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشيخ خالد خضر الرئيس السابق للقطاع الديني، بمنصب مدير مديرية الجيزة.

كان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، كلف الأسبوع الماضي، الدكتور سيد عبدالباري إمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي، بمنصب رئيس القطاع الديني، خلفًا للشيخ خالد خضر.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة الأوقاف، صباح الأربعاء المقبل، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف خالد خضر سيد عبدالباري
