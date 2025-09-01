إعلان

بالصور.. إطلاق 6 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة

02:53 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (2)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (4)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (6)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (3)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (8)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (9)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (7)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (1)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (11)
    منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة (10)
كتب- أحمد السعداوي:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 6 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في عدد من الميادين الكبرى بمحافظتَي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل مباشر وفعال.

وأشار الخطيب إلى أن المنافذ المتنقلة تحركت صباح اليوم الإثنين، محملةً بكميات من بيض المائدة لبيعه بسعر 130 جنيهًا للطبق، من إنتاج محطات مديريات الإصلاح الزراعي بالدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأنه تم توزيع هذه المنافذ المتحركة في عدة مناطق حيوية بمحافظتَي الجيزة والقاهرة، شملت ميادين الجيزة، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والهرم، والمطرية، وشبرا الخيمة، بالإضافة إلى محيط وزارة الزراعة بمنطقة الدقي.

ولاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بالجهود المبذولة من قِبل وزارة الزراعة؛ لتخفيف الأعباء المعيشية وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

