نقيب القراء: مشروع قانون لمنع غير المتخصصين من التلاوة بالأماكن العامة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، مهام عمل المجلس الجديد للنقابة خلال الفترة المقبلة.

وفاز الشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب قراء جمهورية مصر العربية، بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت، السبت، بإشراف قضائي كامل.

وقال حشاد في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن المجلس الجديد بتشكيله الكامل سيعقد اجتماعه الأول غدا بعد الفوز في الانتخابات، لبحث تشكيل هيئة المكتب، واللجان النوعية، وبحث ما يستجد على جدول الأعمال.

ونوه شيخ عموم المقارئ المصرية، إلى أن نقابة القراء ستعمل على مشروع قانون يمنع غير الأعضاء من تلاوة القرآن الكريم في الأماكن العامة، والتصدي لكل محاولات التعدي على كتاب الله عز وجل، مع تطبيق غرامة لكل من يخالف ذلك، ومن الممكن أن تدرج هذه العقوبة لتصل للحبس.

وأشار نقيب القراء، إلى أن المجلس الجديد سيعمل على تعديل القانون الخاص بالنقابة لتقديم خدمات أكثر إلى الأعضاء والتوسع في منظومة التأمين الصحي الخاصة بهم، والعمل على زيادة المعاشات الخاصة بالأعضاء، وهو ما تم التحدث فيه بحضور الدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وقال شيخ عموم المقارئ المصرية:"مجلس النقابة الجديد سيذهب بخدماته إلى أقصى ما يستطيع، فأهل القرآن يستحقون الخدمة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدنا بجلسة للاستماع إلى مطالبنا والعمل على تحقيقها".

وشدد الشيخ محمد حشاد، على أن نقابة القراء ستعمل على تعديل مسار القراء غير المتقنين ضمن دورها للحفاظ على كتاب الله عز وجل، فمصر هي دولة التلاوة.

