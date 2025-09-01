وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب- محمد نصار:

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعربت الوزيرة، في برقيتها، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على رئيس الوزراء وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق لمصر ما تصبو إليه من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

