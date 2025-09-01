برقم العداد.. 7 خطوات للاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر 2025

كتب- محمد صلاح:

بدأ مشتركو شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، في إجراء عمليات البحث والاستعلام عن الطرق والإجراءات والخطوات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2025.

وشمل البحث والاستعلام جميع فروع وشبكات شركات التوزيع التالية (شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء- شركة القناة لتوزيع الكهرباء- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء).

طرق الاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر 2025

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن 7 خطوات يجب أن يتبعها المشتركون على مستوى جميع فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر سبتمبر 2025 برقم عداد الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها (العنوان بالكامل- المحافظة التابع لها العميل).

- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر الاستعلام.