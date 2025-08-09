"حسابات لم تكن صحيحة".. علاء مبارك يثير الجدل بفيديو عن أحداث 7 أكتوبر

كتب- عمرو صالح:

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتيه، يتحدث فيه عن هجوم 7 أكتوبر.

وعلّق علاء مبارك على الفيديو عبر منصة "إكس"، قائلًا: "7 أكتوبر أخطئ حسابها، مضيفًا اسم رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية".

وفي الفيديو يقول رئيس وزراء فلسطين السابق: "أي مغامرة يجب أن تكون محسوبة الخواتم، لأنه في جميع الأحوال إذا كان حماس لديها استعداد لتحمي كادرها في الأنفاق كما قال موسى أبومرزوق، فلم يكن لديها أي اعتبار للمواطن، ولم يكن لديها أي حسابات".

وتابع "اشتية" في الفيديو: "لذلك أقول إن 7 أكتوبر هي باختصار: حسابات لم تكن صحيحة".

" ٧ اكتوبر أخطئ حسابها ". محمد اشتية. pic.twitter.com/rz17FNM23v — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 5, 2025

