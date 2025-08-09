محمود سعد يكشف حقيقة عزل الفنانة أنغام في المستشفى

كتب- عمرو صالح:

كشف الإعلامى محمود سعد، حقيقة الأخبار والشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية عن عزل الفنانة أنغام في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، عقب خضوعها لعملية جراحية في البنكرياس.

وكتب "سعد"، على صفحته الشخصية عبر "الفيسبوك" قائلا: "طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام.. هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدًا في المستشفى.. في مواقع نشرت إنها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح اطلاقا.. هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا".

واختتم: "دعواتكم ان ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى.. وان شاء الله اطمنكم عليها أول بأول".

وكانت أنغام قد خضعت لجراحة عاجلة في ألمانيا، لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك بعد الجراحة التي خضعت لها منذ أيام لإزالة جزء من الكيس متواجد بالبنكرياس، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا.