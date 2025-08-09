كتب- محمد أبو بكر:

شهدت إحدى الحوارات الإعلامية تصريحات متبادلة بين الكاتب الصحفي المصري أسامة الدليل والمحلل السياسي الجزائري بن خروف، تناولت الموقف المصري من الأزمة الفلسطينية الأخيرة.

أكد أسامة الدليل أن "السيادة المصرية لا مساس بها"، مشددًا على ثبات الموقف الوطني تجاه القضايا الإقليمية.

من جانبه، قال بن خروف: السيسي رفض تهجير الفلسطينيين لمصر لحماية القطاع من التصفية لكن يجب إدخال المساعدات.

ورد أسامة الدليل على ذلك قائلاً: "اسمه الرئيس السيسي، رئيس أكبر دولة عربية".

وكشف الكاتب الصحفي أسامة الدليل عن رؤيته للأوضاع الراهنة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن المشهد الإقليمي تحيط به "غابة من الأكاذيب والخداع"، وأن الوقت قد حان لطرح الحقائق كاملة أمام الرأي العام، خاصة ما يتعلق بطبيعة الجيرة بين مصر وغزة، والمعابر الحدودية، والتحديات الأمنية التي تواجهها الدولة المصرية.

وقال أسامة الدليل: "الحقيقة أن احنا عايشين في غابة كبيرة من الأكاذيب والخداع وخداع النفس، وعندما تحدثني عن جيرة مصر لقطاع غزة، طب الأول نعرف شوية حقائق كدا، والحقائق دي لازم الرأي العام يعرفها علنًا من الآن.

