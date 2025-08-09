برلماني يثمّن الموقف المصري الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب- نشأت علي:

ثمّن اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، الموقف المصري الحاسم الذي جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية، والذي أدان بأشد العبارات سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وأوضح "الشعيني"، في بيان، أن البيان المصري حذّر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ستؤدي إلى تعميق الكراهية، ونشر التطرف، ودفع المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأكد أن هذا الموقف يعكس بوضوح سياسات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم الدعم الكامل والمستمر للقضية الفلسطينية، وأن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب النائب، المجتمع الدولي بالتخلي عن سلبيته وصمته تجاه الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، والتحرك الفوري لوقف الإجرام الإسرائيلي في غزة، مشددًا على أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، وستقف بكل قوة ضد أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف اللواء هشام الشعيني، أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل يعكس منطق الغطرسة والهيمنة، ويُعد محاولة مكشوفة لتقنين جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.

وتساءل: "لماذا يقف العالم صامتًا أمام الحرب الممنهجة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني، الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها وإعادة تشكيل الواقع بالقوة؟"، مشددًا على أن ما يحدث يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025