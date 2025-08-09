كتب- محمد صلاح:

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، حيث أجرى اليوم جولة تفقدية إلى مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة، تابع خلالها مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويعد مركز التحكم بالقاهرة ضمن "7" تحكمات إقليمية على مستوى الجمهورية تابعة للمركز القومي للتحكم في الطاقة، وتشمل مركز تحكم الإسكندرية الإقليمي، وتحكم القناة، وغرب الدلتا، ومركز تحكم الدلتا، ومصر الوسطى، ومصر العليا، بالإضافة إلى مركز مراقبة المحطات الشمسية، وتعمل جميعها لضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية وتأمين التغذية واستمرارية التيار الكهربائي.

وتابع وزير الكهرباء، عمل المركز في الحفاظ علي الجهود والتحميلات وتأمين الشبكة وتشغيل منظومة ضبط التردد، وعمل أجهزة طرح الحمل والتأكد من سلامة الضبط، وراجع خطة التشغيل الأمثل لوحدات التوليد وخفض معدلات استهلاك الوقود، وتابع وضع الشبكة الكهربائية في نطاق عمل المركز، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، والنتائج التي تحققت على مستوى تحسين الكفاءة وتغيير نمط التشغيل وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، ومردود ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وكذلك الاستعدادات الخاصة بمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء خلال وقت الذروة، وغيرها من الإجراءات في إطار خطة تأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة.

وشملت الجولة التفقدية الإجراءات الخاصة بمجابهة الحالات الطارئة ومتابعة حالة المهمات بالشبكة، والخطوات الاستباقية لمنع خروج الوحدات والمتابعة الدقيقه للبيانات المتغيره مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركتي إنتاج وتوزيع الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات وتأمين استمرار التغذية الكهربائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن مراكز التحكم الإقليمية عليها مسئولية كبيرة، وهي الضمانة الرئيسية لتأمين الشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتي يصاحبها ارتفاع الأحمال وزيادة معدلات الاستهلاك، مضيفًا أن مسؤولي التحكم يقومون بدور فاعل للحفاظ على سلامة المنظومة ومجابهة الأحمال العاليه والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجوده في النظام، وكذلك مراقبه مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكه وتحسين معدلات الأداء بما يحقق الكفاءة في التشغيل.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025