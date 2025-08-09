كتب- محمد أبو بكر:

شهدت إحدى المداخلات التليفزيونية نقاشًا حادًّا بين الكاتبة الصحفية المصرية هند الضاوي، والسياسي الإسرائيلي الدكتور مئير مصري؛ حيث ركز النقاش على مسار الحرب الجارية في قطاع غزة، وإمكانية استمرارها، والجدل الدائر حول نيَّات إسرائيل من وراء العمليات العسكرية.

بدأت المذيعة النقاشَ بسؤال مباشر: "إلى أي حد يمكن أن تذهب إسرائيل في هذه الحرب؟ وهل سيكون بنيامين نتنياهو مستعدًّا لدفع الأمور نحو استمرارها؟"، وأشارت إلى موافقة "الكابينت" الإسرائيلي على احتلال غزة، وإن كان تحت مسمى "السيطرة"؛ لتجنب التبعات القانونية، لافتةً إلى الانقسام العلني بين القيادتَين السياسية والعسكرية في إسرائيل، وضغط الشارع على نتنياهو؛ مما يطرح العديد من السيناريوهات.

هل الجيش الإسرائيلي قادر على السيطرة الكاملة؟

وجهت المذيعة سؤالًا إلى الدكتور مئير مصري، حول قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة الكاملة على غزة، والقضاء على حركة حماس، واستعادة الرهائن.

وقال مئير: القضاء على "حماس" يتطلب احتلال الأرض والتموضع فيها لفترة لا بأس بها، ودون ذلك لا يمكن القضاء على "حماس"، وبالتالي أنا كنت أقول دائمًا منذ البداية، منذ اليوم الأول، إن احتلال القطاع بالكامل هو هدف استراتيجي لتصحيح أخطاء الماضي، وهو الانسحاب أحادي الجانب، والطرف الوحيد القادر على القضاء على "حماس" هو إسرائيل، بينما السلطة الفلسطينية ومصر غير معنيتَين بذلك.

وأضاف مئير مصري: اليوم إسرائيل أمام الأمر الواقع؛ يجب العودة إلى السياسة القديمة، فرض مناطق عازلة، وإعادة التموضع العسكري، والكف عن الانسحاب أحادي الجانب وتقديم هدايا بالمجان.

الضاوي تشكك في قدرات الجيش الإسرائيلي

وشككت هند الضاوي في قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أهدافه، واعتبرت أن إسرائيل ضعيفة عسكريًّا.

وقالت الضاوي: هل فعلًا الجيش الإسرائيلي قادر؟ هذا أمر ليس مسلَّمًا، وإذا كانت لديها القدرة من بداية الحرب أن تقضي على "حماس" لاستطاعت أن تفعلها؛ ولكن الواقع والاختبار الميداني أكدا أن إسرائيل ذات كفاءة قتالية ضعيفة جدًّا، ولذلك تحاول التغلب على ذلك بالسلاح الجوي وقصف المدنيين وقتل النازحين.

وأضافت الضاوي: إسرائيل ليس لديها قدرة على القضاء على "حماس"، وهي لا تراهن على ذلك، ولا يهمها الأسرى، وإسرائيل تريد تجميع الفلسطينيين بعد تجويعهم وإبادتهم على الحدود المصرية، لعل وعسى تلتقط فرصة لتهجيرهم إلى الأراضي المصرية، وأنا لا أعتقد أن نتنياهو يستطيع أن يفعل شيئًا بهذه العملية.

ورد السياسي الإسرائيلي، قائلاً: هذا الكلام موجود فقط في مخيلة ضيفتك وأمثالها؛ لأن هذا نتاج "بروباغندا" عربية، ولا توجد لدى إسرائيل أية خطة لتهجير الغزيين، وهناك بحث عن فرص لمَن يريد الخروج من القطاع أن يخرج بحرية، وهذا لا يسمى تهجيرًا، ومن يريد أن يخرج من حقه، فالسوريون خرجوا إلى تركيا ومصر، والأوكرانيون إلى بولندا، وهذا يحدث في كل العالم".

جدل حول "التهجير" و"السيطرة"

تصاعد النقاشُ حول مصطلح "التهجير" ونيَّات الحكومة الإسرائيلية؛ حيث تمسكت الضاوي بأن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين، بينما نفى مصري ذلك.

وقالت الضاوي: "أنا أقول إن نتنياهو يبحث عن فرص للتهجير"، ليرد مئير المصري: هذا غير صحيح، وهناك بحث عن فرص لمَن يريد الخروج من القطاع أن يخرج بحرية، هذا لا يسمى تهجيرًا، ومن يريد أن يخرج من حقه، يعني السوريين فتحت لهم الأبواب ليخرجوا إلى تركيا وإلى مصر، مليونا سوري على الأقل في مصر إن لم يكن أكثر، في ألمانيا وغير ألمانيا، والأوكرانيون في بولندا".

وردت الكاتبة الصحفية هند الضاوي: لهم حق العودة.. أنتم ترفضون حتى الآن تطبيق قرارات حق العودة منذ 48"، ليرد مئير مصري: "لا لا؛ نحن نتحدث عن دحض دقيق... لا لا، نحن نتحدث عن دحض دقيق، بالطبع لا، أنا أقول لك لا، ولا علاقة حتى لو كانت هناك رغبة في التهجير إلى مصر، وهذا غير حقيقي، أنا كنت في قطاع غزة، وغزة من الطول للعرض، أقول لك 20 دقيقة بالجيش البطيء، يعني مكتظ، صغير للغاية، اللي يهاجر ممكن يهاجر من بيت لاهيا ومن جباليا، ليس فقط من رفح، ولا توجد أية رغبة في التهجير".

وأضافت الضاوي: أنت تتحدث عن أشياء تعبر عن وجهة نظرك، وتنكر أنت على الهواء.. تنكر تصريحات رسمية للحكومة الإسرائيلية.. ألم تستمع إلى بن غفير؟ ألم تستمع إلى سموتريتش؟!".

نتنياهو ومعارضة الداخل الإسرائيلي

وتناول النقاش أيضًا الانقسام الداخلي في إسرائيل، وموقف نتنياهو من المعارضة العسكرية والسياسية.

وقال مئير مصري: "الحكومة في إسرائيل حكومة ائتلاف مكونة من ثمانية أحزاب.. بنيامين نتنياهو، وعلمانيين، وحريديم، ومتدينين صهيونيين، وكل الأشكال والأنواع، وبالتالي نعم هناك متطرفون لديهم بعض الأفكار؛ ولكن هذه الأفكار لا تعبر عن موقف الحكومة الرسمي، وهؤلاء لا يشاركون كما أنتِ ذكرتِ في إدارة الحرب".

وردت الضاوي: "قيام إسرائيل على عدة تيارات؛ منها مثلاً التيار الذي كان على الأرض ويستطيع السيطرة ولديه كثير من المكر السياسي والتأثير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، منها بن غوريون، وكان على الجانب الآخر مَن هو عميل، بمعنى أصح لبريطانيا وليس فقط صديق لبريطانيا وهو وايزمان، وهذه الجدلية التناقضية التي قامت عليها إسرائيل استمرت على مر العصور بالمناسبة حتى الآن".

وتابعت الضاوي: الوضع كان مختلفًا بشكل كبير، يعني كان بن غوريون لديه استراتيجية للتوسع وقيام دولة قائمة على الزراعة والصناعة وغيرهما؛ حتى يستطيعوا أن يبنوا جذورًا في هذه الأرض المحتلة من الفلسطينيين، وكان الخلاف على كيفية إنشاء هذه الدولة.

وأكملت الضاوي: ما يحدث الآن ما بين مثلاً الجيش أو المؤسسة، المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وما بين نتنياهو وحلفائه، سموتريتش، بن غفير، هو خلاف شخصي بالمناسبة.. نتنياهو الآن لا يرى إلا نفسه، وأصبح مقتنعًا بشكل كبير بأنه ملك إسرائيل".

وعادت المذيعة لتطرح سؤالها الأساسي حول التكلفة التي يمكن أن يدفعها نتنياهو للاستمرار في الحرب.

وقال مئير مصري: "نتنياهو هو رجل على مشارف الثمانين من عمره، وراءه قاعدة شعبية عميقة.. نتنياهو منتخب، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ترسل الغذاء والوقود لأعدائها أثناء الحرب.. "حماس" لا تعطي أي مساعدات، وهذا بشهادة الغزيين أنفسهم الذين يستضافون على القنوات، وبالتالي مرة أخرى نحن نريد أن تنتهي الحرب، يجب أن تنتهي الحرب غدًا وليس بعد غدٍ".

وأضاف مئير مصري: تستسلم "حماس"، تنتهي الحرب مباشرةً، تسلمنا مفاتيح القطاع، والسلاح، والمختطفين، وسنرى قياداتها لنحاكمهم محاكمةً عادلة في إسرائيل، والقصاص، ونعدمهم في الميادين، وبعد ذلك تنتهي الحرب، ليس قبل ذلك أبدًا".

وردت الضاوي: "نتنياهو فعل باليهود ما لم يفعله هتلر.. إسرائيل تريد السلام.. إسرائيل تريد السلام؟!.. نريد أن نعلم ما مفهوم إسرائيل عن السلام، ما مفهوم السلام بالنسبة إلى إسرائيل؟ مفهوم السلام أن الجيوش تقدم سلاحها، أن تدمر الجيوش العربية كما دمرت ترسانة الجيش السوري، أن تقتل المدنيين دون أن يرد عليها أحد، هذا هو مفهوم إسرائيل عن السلام، الخضوع التام كعبيد لإسرائيل، هذا هو مفهومهم عن السلام، ولن يلقاه، ولن يشعر أي إسرائيلي بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، ولا على مستوى العالم بالمناسبة".

وأكملت الضاوي: أنا بس أريد أن أستشهد باعترافات الضابط الأمريكي الذي قدم استقالته وكان مسؤولًا عن توزيع المساعدات تحت الرعاية الأمريكية في قطاع غزة، وكان يتحدث بأن هناك طفلًا فلسطينيًّا قبَّل يدَيه بعد أن أخذ هذه المساعدات، وقام جنود الاحتلال بقتل الطفل بعد الحصول على المساعدات.

ورد مئير مصري: سيدتي، الفرق الوحيد أن اليوم هناك وسائل تواصل اجتماعي، وفي السبعينيات لم يكن، حينما بيغن انسحب من سيناء ووقع على معاهدة السلام مع مصر وانسحب من سيناء، هل تعرفين أن هناك إسرائيليين انتحروا؟

وتابع السياسي الإسرائيلي: هناك حوادث انتحار، وكانت هناك معارضة، واللي حرق نفسه أمام الكنيست وغيره، ولم يكن هناك فيسبوك، آنذاك، والمجتمع كان منقسمًا انقسامًا حادًّا، وحينما وقع رابين على أوسلو، وما أدراكِ ما حدث! والمظاهرات! حتى أدت إلى اغتيال رئيس الوزراء، انقسام حاد وشديد.

وردت هند الضاوي: بن جوريون وموشيه شاريت متلازمة التضاد، نعلمها جيدًا.

