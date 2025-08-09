الحرارة 42.. الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة الثلاثاء والأربعاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم السبت موجة شديدة الحرارة، نتيجة تغير الكتل الهوائية المؤثرة على مصر.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات متلفزة: مصدر الكتل الهوائية صحراوي جاف ومحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، بالتزامن مع تأثير مرتفع جوي يزيد من سطوع أشعة الشمس لفترات طويلة، مما يرفع الإحساس بالحرارة.

وتابعت أن درجة الحرارة على القاهرة تصل إلى 37 درجة في الظل، بينما ترتفع المحسوسة إلى 40 درجة بسبب زيادة نسب الرطوبة حيث ترتفع الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن هذه الأجواء الحارة ستستمر طوال الأسبوع.

وحذرت منار غانم، من أن ذروة الموجة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة 40 درجة وتكون المحسوسة 42 درجة، مع أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على معظم المناطق الداخلية، ومائلة للحرارة ورطبة ليل.

وأشارت إلى أن هدوء حركة الرياح يضاعف الشعور بالرطوبة وارتفاع الحرارة خلال ساعات الليل، متوقعة سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء، بجانب أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد مثل السلوم ومطروح، مؤكدة أنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025