إعلان

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

04:30 ص السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (7)
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجي بقيم درجات الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 متر.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي للحرارة بداية من الغد

بعد قرار إعادة احتلال غزة.. اتصال هاتفي بين السيسي وأبو مازن - تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟