سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن كمية المياه المتوقع وصولها لمصر حال فتح إثيوبيا لبوابات مفيض سد النهضة خلال موسم أمطار 2025 .

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن كمية المياه المتوقع وصولها لمصر حال فتح إثيوبيا بوابات المفيض تصل لـ35 مليار متر مكعب مشيرًا إلى أنها تبدأ الوصول لبحيرة السد العالي بعد فتح بوابات المفيض بأسبوعين.

ولفت إلى أن سبب تأخر بدء تدفق المياه حتى الآن لمجرى دولتي المصب السودان ومصر هو انخفاض كميات الأمطار الساقطة على الهضبة الإثيوبية خلال الأيام الماضية مما أدى إلى عدم اكتمال ملء بحيرة السد بشكل كامل.

