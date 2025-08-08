استجابة لقرار مجلس الوزراء.. مجموعة العربي تُخفض أسعار منتجاتها

كتب- أحمد عبدالمنعم:

في إطار دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، قامت مجموعة العربي بتخفيض أسعار العديد من منتجاتها، ويأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك بتفعيل مبادرات حقيقية تُسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على الأسر المصرية، وتُطبق هذه التخفيضات في مختلف فروع مجموعة العربي ومنافذ البيع المعتمدة بجميع محافظات مصر.

وأضاف المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي: "نحن ملتزمون بدورنا الوطني كشركة رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، ونعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لدعم المواطن المصري.

وأكد "العربي"، استمراره في التفاعل الإيجابي مع أي توجيهات وطنية تساهم في دعم الاقتصاد والمواطن المصري، كما ثمن العربي دور الحكومة المصرية وجهاز حماية المستهلك في الحد من ارتفاع الأسعار وتقليل تأثير التضخم.