والدة الطفل "علي معتز": تضامن المصريين أنقذ حياة طفلي من ضمور العضلات

كتب- حسن مرسي:

قالت إسراء الجارحي، والدة الطفل علي معتز، إن التضامن الإنساني عبر منصات التواصل الاجتماعي نجح في جمع تكلفة علاج ابنها المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي النادر، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب للحقنة الجينية "زولجينسما"، الذي يتجاوز مليوني دولار، تم توفيره في أقل من شهرين.

وأضافت خلال فيديو نشرته عبر السوشيال ميديا أن هذا الإنجاز يعد معجزة بفضل دعم المتبرعين وقلوب المصريين الرحيمة.

وأوضحت الجارحي أن ابنها "علي" يعاني يوميًا من آثار هذا المرض الجيني الذي يهدد حياته ويحد من قدرته على الحركة والبلع والتنفس، مؤكدة أن استجابة الناس لندائها أعادت الأمل لعائلتها.

وتابعت إسراء الجارحي، والدة الطفل علي معتز، أن هذا الدعم لم يقتصر على التبرعات المالية، بل شمل الدعوات والمساندة المعنوية التي كانت بمثابة قوة دافعة لها ولابنها.

وأشارت إلى أهمية الفحوصات الجينية قبل الزواج لتجنب مثل هذه الأمراض النادرة، مؤكدة أن تجربتها القاسية كانت درسًا لها ولغيرها.

وأكدت أن الوقاية خير من العلاج، داعية الشباب إلى إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم حملهم لجينات الأمراض الوراثية، لتجنب معاناة الأطفال وأسرهم.

وأضافت الجارحي أنها تأمل أن يستمر هذا التضامن لدعم أطفال آخرين يعانون من أمراض مشابهة، مشددة على أن هناك العديد من الأصوات التي لم تُسمع بعد.

وأعربت إسراء الجارحي، عن شكرها العميق لكل من ساهم في إنقاذ حياة ابنها، داعية إلى استمرار هذا العطاء الإنساني لإنقاذ المزيد من الأطفال وتأكيدًا على قوة التكاتف المجتمعي في مصر.

