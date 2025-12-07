وفاة معلم بمطروح نتيجة نزيف حاد بالمخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته

كتب : أحمد الجندي

11:28 م 07/12/2025

نقابة المهن التعليمية

نعت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفاة المعلم سامح محمد العالم ، موجه لغة عربية بإدارة مطروح التعليمية ، إثر إصابته بنزيف حاد فى المخ وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ صباح اليوم ، أثناء تأدية عمله بمدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين وتم نقله سريعا بسيارة إسعاف للمستشفى إلا أنه توفى متأثرا باصابته.

وعلى الفور وجه نقيب المعلمين ، بسرعه توجه عبد الفتاح العبد أمين سر اللجنة النقابية لمعلمى بندر مطروح، لمرافقه أسرة المعلم ومساندتهم فى هذا الوقت العصيب.

كما وجه نقيب المعلمين بسرعة صرف المستحقات المالية للمعلم الراحل ، وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت ، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفاة معلم مطروح نزيف حاد بالمخ نقيب المعلمين نقابة المهن التعليمية،

