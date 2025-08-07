كتب- حسن مرسي:

قال المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن زيادة الإنتاج المحلي للسيارات أحدث تغييرًا كبيرًا في ديناميكية السوق المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز المنتج المحلي.

وأضاف سعد، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن دخول طرازات جديدة مصنعة محليًا إلى السوق يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تدعم هذا التوجه بقوة لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد رئيس الرابطة أن التوسع في الإنتاج المحلي حقق ثلاثة أهداف رئيسية وهي زيادة المعروض من السيارات للمستهلكين، وخفض الأسعار بشكل ملحوظ، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية بسبب تراجع الواردات.

وأشار سعد إلى أن انخفاض الأسعار لن يقتصر على السيارات الجديدة فقط، بل سيمتد تأثيره إلى سوق السيارات المستعملة، متوقعًا انخفاضًا قد يصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة المعروض وانخفاض تكلفة التصنيع.

وقال إن الفئات الأكثر استفادة من هذا التحول هي الشرائح المتوسطة والاقتصادية، حيث أصبح بإمكان المستهلك الحصول على سيارة محلية الصنع بمواصفات جيدة وسعر مناسب.

وعن توقعات المبيعات، أوضح المهندس خالد سعد أن السوق شهد تحسنًا كبيرًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، متوقعًا أن يشهد الربع الأول من 2026 طفرة في الطلب بسبب التوسع في خطوط الإنتاج ودخول شركات جديدة إلى السوق.

وفيما يتعلق بتأثير المنافسة المتزايدة، أكد سعد أن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة المصنعين على تقديم منتج عالي الجودة بتكلفة منخفضة، مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلك المحلي والتوسع في التصدير.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة الجديدة تقدم حوافز قوية للمصنعين، منها إمكانية استرداد 60 إلى 80% من الاستثمارات في حال الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، معتبرًا هذه الحوافز بمثابة "رسالة ثقة" للمستثمرين الجادين في قطاع صناعة السيارات.

