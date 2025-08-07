كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أن برنامج "بني آدم شو"، ولد في لحظة غضب، قائلا: رأيت وقتها أننا نجري على تدمير بلد باسم المعارضة، فقررت أعمل معارضة باسم البلد.

وأضاف "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): "حسيت إن المعارضة عندها مصطلحات ضيعنا نفسنا عشانها وهي ما لهاش معنى زي العلمانية".

وتابع: "ما حدش عارف يفسر كلمة 'العلمانية' حتى الآن، من فرح أنطون لزكي نجيب محمود لمراد وهبة، ودي كلمة اتقالت في العصور الوسطى وما لهاش تفسير ولا معنى، واللي دمر دول هي بعض الجمل، زي اللي حصل في روسيا."

وأكمل: "اللي بيضيعنا هنا كلمتين برضه: 'العلمانية' بمفهومها الخاطئ، وحكاية 'فصل الدين عن الدولة'، وأن العلمانية كفر - وهي مش كده خالص! علشان ده لفظ مترجم مش لفظنا أصلاً، ما يليقش علينا، لأن عندنا ربنا نزل في كتابه كل حاجة من أول خلق الكون ليوم القيامة."

واستطرد: "اللفظ التاني هو 'الديمقراطية' بمفهومها الخاطئ، علشان بعض الناس بيفهموها على إنك تشتم الدولة بس! لكن تعالى قول: دكتور عمل كذا؛ نقابة الأطباء تقف ضدك.. ممثل عمل كذا؛ نقابة الممثلين تقف ضده.. صحفي كذا؛ نقابة الصحفيين تقف ضدك! دي كائنات تمثل عالم افتراضي وضغط وهمي، امشي في الشارع واسأل أي حد: 'إيه رأيك في موضوع وفاء عامر؟' أراهنك لو حد عرف حاجة، إلا لو ابنه قاله! لأن الشارع حاجة واللي بيحصل على السوشيال ميديا حاجة تانية خالص!"

وتابع: "السوشيال ميديا بقيت مركز قوة مفتعل، أحيانًا بيأثر على الدولة، وده الغلط! ساعات بيفكروا إنه رأي عام فبيستجيبوا ليه، لكن ده عالم افتراضي، ممكن واحد بس يكون عامِل 100 حساب أو 200 حساب! مش مفروض نتسرع قوي، المفروض نعرف الموضوع ماشي إزاي. ومش أي حاجة نصدقها، مش أي خبر مكتوب عليه أي حاجة ننشره، وفي موضوعي، وصل برصد الإخوانية لدرجة إنهم طلعوا عليَّ إشاعة وصدقوها وشمتوا فيَّ، طب سيب لي حاجة يا أخي أعملها!"

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.