وزير الثقافة يجتمع باللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

كتب- محمد شاكر:

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة، والتي تأتي في إطار "عام أم كلثوم"، حيث تم اختيار سيدة الغناء العربي أم كلثوم شخصية المهرجان لهذا العام.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وهم: الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، والمايسترو تامر غنيم، مدير المهرجان، والمايسترو أمير عبد المجيد، والدكتور عماد عاشور، والفنان محمد الحلو، والشاعر جمال بخيت، والإعلامية جاسمين طه، والمايسترو الدكتور أحمد عاطف، وهاني حسني، والمايسترو الدكتور سعيد كمال، وأماني سعيد، والمايسترو محمد الموجي، والمايسترو مصطفى حلمي، والمايسترو أحمد عامر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة واعتماد البوستر الرسمي للدورة 33، والذي أهداه الفنان علاء حجازي للمهرجان، وهو مأخوذ من إحدى لوحاته التي شارك بها في معرضه "الماضي والحاضر"، والذي أقيم في ديسمبر الماضي بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وقد وجّه وزير الثقافة، الشكر، للفنان على هذه اللفتة الفنية الراقية التي تعكس رمزية شخصية العام.

كما ناقش الاجتماع محاور مؤتمر الموسيقى العربية المصاحب للمهرجان، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان: "الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي… آفاق وتحديات"، وهو موضوع يعكس مدى تأثير الثورة الرقمية على الموسيقى العربية في مختلف جوانبها، من التأليف والتوزيع والأداء إلى التعليم والتوثيق، في ظل متغيرات تكنولوجية متسارعة بات من الضروري التفاعل معها واستيعابها ضمن منظومة الإبداع العربي.

ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، هي: مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، آفاق التعليم الموسيقي في ظل التطور التكنولوجي، والرؤى التوثيقية منذ مؤتمر الموسيقى العربية الشهير بالقاهرة عام 1932 وتطورها في ظل التحول الرقمي، تحديات إنتاج الموسيقى العربية تأليفًا وتلحينًا وتوزيعًا وأداءً في العصر الرقمي.

كما دعت اللجنة العلمية للمؤتمر الباحثين إلى إرسال أوراقهم البحثية التي تتناول محاور المؤتمر، على أن تكون جديدة ولم تُنشر أو تُعرض من قبل، وألا تتجاوز 15 صفحة، مكتوبة وفقًا للمعايير المحددة، متضمنة ملخصًا باللغتين العربية والإنجليزية، وسيرة ذاتية مختصرة، إلى جانب عرض تقديمي PowerPoint للنماذج التحليلية، حيث ترسل الأبحاث على البريد الإلكتروني: musicfestivaleg@gmail.com، في موعد أقصاه 25 أغسطس 2025.

وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين من مصر وتونس، برئاسة الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر، وتضم في عضويتها كلًا من: الدكتورة مايسة عبد الغني، الدكتور محمد شبانة، الأستاذ الدكتور عمرو ناجي، الدكتورة ماجدة العفيفي، الدكتور محمد منصف المصمودي -من تونس-، الكاتبة الصحفية كريمان حرك، الدكتورة إيناس جلال الدين، الدكتور إبراهيم يسري، والمنسق العام؛ همسة حسام عبد الحليم.

اقرأ أيضاً:

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026

يوميا.. معامل التنسيق تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

فتح باب التقديم لمعلمي التعليم الفني في البرامج التعليمية على التليفزيون