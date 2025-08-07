هيئة الدواء: 11 مستحضرا فقط ينطبق عليهم وصف "نواقص الأدوية" حاليًا

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي، أن عدد المستحضرات التي ينطبق عليها مفهوم نواقص الأدوية في السوق المصرية يتراوح حاليًا بين 9 إلى 11 مستحضر فقط، مشددًا على أن الهيئة ترصد بشكل يومي مدى توافر الأدوية ومعدلات استهلاكها والإمداد بها.



وأوضح حاتم في مؤتمر صحفي اليوم، أن مصطلح "نقص المستحضرات" يُستخدم فقط في الحالات التي يصبح فيها الإمداد الكلي لمستحضر مسجل ومُتداول غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق، وذلك استنادًا إلى بلاغات المواطنين، وإشعارات الشركات، ومتابعة توافر البدائل أو المثائل العلاجية.



وأشار إلى أن تصنيف المستحضر على أنه يعاني من "نقص" يتم بناءً على أحد معيارين أساسيين: إما ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل يفوق قدرات السوق، أو انخفاض في معدلات الإنتاج أو الاستيراد، موضحًا أن هيئة الدواء تتعامل بشكل فوري مع أي حالة نقص لضمان توافر العلاج للمرضى.