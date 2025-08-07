هيئة الدواء: سحب 12.6 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الصيدليات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بهيئة الدواء، عن تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تستهدف المصانع وشركات التوزيع.

وأضافت "محجوب"، أن المرحلة الثانية بدأت وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2025، في إطار جهود الوزارة لضبط جودة الدواء وتطهير السوق من المستحضرات غير الصالحة للاستخدام.

وأوضحت، أن عدد وحدات المستحضرات الصيدلية التي تم تسجيلها على اللينك الإلكتروني المخصص للمبادرة بلغ 20,321,303 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم سحبها فعليًا من قبل شركات التوزيع 12,658,629 وحدة، وهو ما يعادل 62.3% من إجمالي الكميات المسجلة للسحب من الصيدليات.



وشددت على أن المرحلة الثانية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، حيث تُلزم الشركات المصنعة والموزعة بدور محوري في سحب تلك المستحضرات، تنفيذًا لتوجيهات بإحكام الرقابة على سوق الدواء ورفع كفاءته.