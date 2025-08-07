المفتي يكشف تفاصيل المؤتمر العاشر لدور وهيئات الإفتاء في العالم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن المؤتمر العاشر لدور وهيئات الإفتاء في العالم يناقش ٥ محاور، على مدار يومين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بدار الإفتاء، أن المحاور هي "تكوين المفتي الرشيد، الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، طرح المؤسسات فيما يخص الذكاء الاصطناعي" بمشاركة ٩٠ شخصية من ٧٠ دولة بالعالم

ولفت إلى أنه سيتم عقد ٥ جلسات علمية على مدار المؤتمر، وأربع ورش عمل متخصصة، ومعرضا لإصدارات الأمانة ودار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن المؤتمر به ما يقرب من ١٠٠ بحث، و ١٠٠ مشاركة من داخل مصر.