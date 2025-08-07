إعلان

المفتي يكشف تفاصيل المؤتمر العاشر لدور وهيئات الإفتاء في العالم

11:49 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (4)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (5)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (3)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (7)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (8)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (9)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (10)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (6)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (12)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (2)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (14)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (11)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (16)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (17)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (18)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (13)
  • عرض 18 صورة
    الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية (15)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن المؤتمر العاشر لدور وهيئات الإفتاء في العالم يناقش ٥ محاور، على مدار يومين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بدار الإفتاء، أن المحاور هي "تكوين المفتي الرشيد، الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، طرح المؤسسات فيما يخص الذكاء الاصطناعي" بمشاركة ٩٠ شخصية من ٧٠ دولة بالعالم

ولفت إلى أنه سيتم عقد ٥ جلسات علمية على مدار المؤتمر، وأربع ورش عمل متخصصة، ومعرضا لإصدارات الأمانة ودار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن المؤتمر به ما يقرب من ١٠٠ بحث، و ١٠٠ مشاركة من داخل مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور نظير عياد مفتي هيئات الإفتاء مفتي الجمهورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم