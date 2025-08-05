العلمين الجديدة تحتضن أول بطولة رياضية لطلاب الجامعات

كتب - محمد عبد الناصر:



استضافت مدينة العلمين الجديدة فعاليات بطولة العلمين الأولى للألعاب الرياضية لطلاب الجامعات المصرية، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وشارك في البطولة طلاب من 14 جامعة مصرية من مختلف المحافظات، تنافست فرقهم في ألعاب متنوعة، شملت كرة القدم الخماسية، وكرة القدم الشاطئية، وسباقات الماراثون، وغيرها من الألعاب الجماعية والفردية.



افتتاح رسمي بحضور قيادات التعليم والإسكان

شهد حفل الافتتاح حضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والدكتور كريم حسين، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور نشأت الوكيل، رئيس الجامعة المصرية بالعلمين، واللواء الدكتور أحمد الزراع، رئيس مجلس إدارة شركة كيان مصر للتنمية البشرية والنظم التعليمية الحديثة، المالكة للجامعة.



منصة لدعم الشباب

وفي كلمته، أكد المهندس أحمد إبراهيم أن مدينة العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة عمرانية وسياحية واعدة، بل أصبحت منصة حيوية لدعم الشباب المصري، من خلال استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، مشيرًا إلى حرص جهاز المدينة على تقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على البناء والعطاء.



وأضاف أن استضافة البطولة تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء مدن متكاملة تحتضن الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية، بما يعزز من جودة الحياة ويدعم المواهب الشابة.



إشادة بالتعاون المؤسسي

من جانبه، عبّر الدكتور نشأت الوكيل عن تقديره للتعاون المثمر مع جهاز مدينة العلمين الجديدة، موجهًا الشكر للمهندس أحمد إبراهيم على دعمه المتواصل وحرصه على تيسير تنظيم البطولة وتوفير كل المقومات اللازمة لإنجاحها، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة الشباب.



انطلاق المنافسات

واختُتم حفل الافتتاح بعروض رياضية ومراسم رفع أعلام الجامعات المشاركة، وسط أجواء مبهجة من الحماس والتفاعل، لتنطلق بعدها المنافسات التي تستمر لعدة أيام في أجواء يسودها التحدي والروح الرياضية.







