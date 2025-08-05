انطلاق فعاليَّات تدشين مشروع دراسة النوازل الفقهيَّة حول أحكام الفضاء

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح اليوم، بمقرِّ وكالة الفضاء المصريَّة، فعاليَّات تدشين المشروع العِلمي المشترك بين مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف ووكالة الفضاء المصريَّة، لدراسة النوازل الفقهيَّة المتعلِّقة بأحكام الفضاء، في سابقة عِلميَّة فقهيَّة تُجسِّد تلاقي العِلم والدِّين في أرقى صوره.

شَهِد حفل الانطلاق حضورًا رفيع المستوى، على رأسه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصريَّة، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة ونائب رئيس مركز الأزهر العالمي للفلك.

ويُعدُّ هذا المشروع تتويجًا للتعاون المؤسَّسي بين الأزهر الشريف والجهات العِلميَّة الوطنيَّة؛ بهدف تأصيل الاجتهاد الفقهي المعاصر في قضايا الفضاء، وإنتاج معرفة شرعيَّة تواكب تطوُّرات العصر، وتُلبِّي احتياجات المسلمين في البيئات غير الأرضيَّة.

وتُعقد الفعاليَّة حاليًّا بحضور نخبة من العلماء والباحثين والمتخصِّصين، وتناقش عددًا من المحاور العِلميَّة والشرعيَّة ذات الصلة بأحكام الفضاء، في خطوة تؤكِّد ريادة الأزهر في التعامل مع النوازل الحديثة برؤية عِلميَّة رصينة ومنهجيَّة مؤسَّسيَّة.

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