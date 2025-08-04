استحقاق وطني.. عبد الوهاب عبد الرازق يُدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بصوته، اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بلجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بالمعادي، بمحافظة القاهرة.

ودعا المستشار عبد الرازق جموع الناخبين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة للمواطنين تعكس الإيمان والوعي الكبير بقضايا الوطن وحرص الدولة قيادةً وشعبًا على العبور بهذا البلد العظيم نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر في إدارة وتنظيم هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن هذا هو العهد برجالات القضاء في مصر دائمًا.

وأعرب المستشار عبد الرازق عن ثقته في اختيار الشعب ممثليه بمجلس الشيوخ في هذا العرس الديمقراطي؛ ليواصل المجلس عطاءه في هذه المرحلة المهمة، بما يحقق مصالح المواطن المصري تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

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