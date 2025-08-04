إعلان

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

10:46 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 3 صورة
    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أدلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام الانتخابات يومي 4-5 أغسطس الجاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض، عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني، وحق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن المحافظات استعدت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بمختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منال عوض وزيرة التنمية المحلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك