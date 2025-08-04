وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- محمد نصار:

أدلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام الانتخابات يومي 4-5 أغسطس الجاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض، عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني، وحق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن المحافظات استعدت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بمختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام