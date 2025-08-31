كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن تنسيقية شباب الأحزاب ما زالت تبحث عن داعم وهذا ما ظهر جليا في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): البعض خدعته الأرقام فيما يتعلق بعدد أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف الجلاد خلال حلقة في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي: في الانتخابات الماضية لمجلس الشيوخ 2020، كان لدى تنسيقية شباب الأحزاب 12 مقعدًا، سبعة معينين وخمسة منتخبين. وفي هذه الانتخابات، حصلت التنسيقية على تسعة مقاعد منتخبين، وظن البعض أن حصة التنسيقية زادت، ولكن هذه الأرقام خادعة.

وأكمل الجلاد: إذا بحثت عن أصل التسعة مقاعد التي حصلت عليها التنسيقية، ستجد أن ثلاثة مقاعد فقط هي مقاعد أصلية لأعضاء التنسيقية، وهم: يوستينا رامي، وأميرة صابر، وأحمد الحمامصي. أما الأعضاء الستة الباقون، فقد انضموا للتنسيقية مع الانتخابات من أحزاب أخرى في إطار التحالف، وليسوا أبناء التنسيقية من الأساس.

ولفت الجلاد إلى أن هذا يعني أن دور التنسيقية وثقلها في الانتخابات لم يزد، وليس هناك توسع، ولم يتطور أداؤها خلال هذه الانتخابات. مشيرًا إلى أن عدد أعضاء التنسيقية يمكن أن يزيد مع تعيينات رئيس الجمهورية، لتصبح مجموعة حصتها في البرلمان 12 أو 13."

الطريق إلى البرلمان

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وأكد الجلاد، خلال الحلقة أن حزب "حماة وطن" عليه رهان كبير وأرقام مقاعده في انتخابات الشيوخ "زدات 300%".

وقال الجلاد خلال الحلقة: "مستقبل وطن" يشبه الأهلي، و"حماة وطن" يشبه الزمالك، و"الجبهة الوطنية" يشبه بيراميدز.

وأشار إلى أن بعض قيادات حزب "الجبهة الوطنية" لديهم "صدمة" من نتائج انتخابات الشيوخ.

ولفت إلى أن نتائج حزب "الوفد" في انتخابات الشيوخ "خسارة مدوية" وأصبح يشبه النادي الإسماعيلي.