أحمد موسى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل زيارته الخاصة للكابتن حسن شحاتة في منزله للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "الكابتن حسن شحاتة في حالة جيدة الآن ويتعافى من مرضه، كانت زيارة مهمة للاطمئنان على صحة أحد رموز الكرة المصرية".

وأضاف موسى، أن شحاتة كشف له خلال الزيارة عن كواليس ما دار بينه وبين اللاعبين في غرفة الملابس بين شوطي مباراة البرازيل التاريخية في كأس العالم 2010.

وتابع مقدم "على مسئوليتي": "الكابتن شحاتة أخبرني أنه قال للاعبين في تلك اللحظات المصيرية: 'فيه إيه مالكم.. خايفين ليه.. انزلوا والعبوا ماتش للتاريخ واتمتعوا'"، في إشارة إلى الخطاب التحفيزي الذي ألقاه لرفع معنويات اللاعبين أمام العملاق البرازيلي.

وأشار موسى إلى أن كرة القدم في مصر شهدت تحولاً كبيراً بعد تلك الحقبة، موضحًا: "الكرة في مصر انتهت خلال تلك الفترة، لأن الروح التي كانت لدى ذلك الجيل غابت عن جيل هذا الزمن".

ووجه الإعلامي أحمد موسى دعوة للمصريين: "أطلب من كل المصريين الوقوف مع الكابتن حسام حسن ودعمه خلال تصفيات المنتخب في كأس العالم المقبل"، مؤكدًا على أهمية الدعم الجماهيري في هذه المرحلة الحاسمة للمنتخب الوطني.