إعلان

أحمد موسى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة

09:28 م الأحد 31 أغسطس 2025

أحمد موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل زيارته الخاصة للكابتن حسن شحاتة في منزله للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "الكابتن حسن شحاتة في حالة جيدة الآن ويتعافى من مرضه، كانت زيارة مهمة للاطمئنان على صحة أحد رموز الكرة المصرية".

وأضاف موسى، أن شحاتة كشف له خلال الزيارة عن كواليس ما دار بينه وبين اللاعبين في غرفة الملابس بين شوطي مباراة البرازيل التاريخية في كأس العالم 2010.

وتابع مقدم "على مسئوليتي": "الكابتن شحاتة أخبرني أنه قال للاعبين في تلك اللحظات المصيرية: 'فيه إيه مالكم.. خايفين ليه.. انزلوا والعبوا ماتش للتاريخ واتمتعوا'"، في إشارة إلى الخطاب التحفيزي الذي ألقاه لرفع معنويات اللاعبين أمام العملاق البرازيلي.

وأشار موسى إلى أن كرة القدم في مصر شهدت تحولاً كبيراً بعد تلك الحقبة، موضحًا: "الكرة في مصر انتهت خلال تلك الفترة، لأن الروح التي كانت لدى ذلك الجيل غابت عن جيل هذا الزمن".

ووجه الإعلامي أحمد موسى دعوة للمصريين: "أطلب من كل المصريين الوقوف مع الكابتن حسام حسن ودعمه خلال تصفيات المنتخب في كأس العالم المقبل"، مؤكدًا على أهمية الدعم الجماهيري في هذه المرحلة الحاسمة للمنتخب الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى حسن شحاتة على مسئوليتي الكابتن حسن شحاتة رموز الكرة المصرية الكابتن حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة