"العمل": منظومة فورية لاستخراج شهادات المهارة وترخيص مزاولة الحرفة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، عن بدء تشغيل منظومة جديدة تتيح استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بشكل فوري في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير الوقت والجهد

أوضحت الوزارة، في بيان، أن استخراج هذه الشهادات والتراخيص كان يستغرق في بعض المحافظات النائية ما يصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب البعد الجغرافي، بينما تتيح المنظومة الجديدة إصدارها فور انتهاء الاختبارات المقررة، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق المنظومة جاء ثمرة تعاون بين الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للمعلومات، موضحة أن ما يقرب من 400 ألف شهادة مهارة و400 ألف ترخيص مزاولة حرفة يتم إصدارها سنويًا على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للعمالة المصرية، وتجسد توجه الدولة نحو دعم كفاءة سوق العمل وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العصر ويضمن وصول الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر.

