6 صور بعد الحادث.. استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية - مطروح

بعد الحادث.. استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية - مطروح

02:57 م الأحد 31 أغسطس 2025
    استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية (4)
    استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية (5)
    استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية (3)
    استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية (2)
    استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية (6)
كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن نجاح الأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة في إعادة حركة القطارات على خط محرم بك - مطروح إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من الاستعداد بالسكة وتسيير حركة القطارات وذلك عقب حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار ساعات الليلة الماضية بمشاركة القطاعات المعنية بالهيئة، وبإشراف من قيادات وزارة النقل.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد تابع ميدانيا إجراءات إدارة الأزمة وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وفي هذا الإطار، ثمنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهود أبناؤها المخلصين من المهندسين والفنيين والعمال، والذين تمكنوا بجهودهم المتواصلة من إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وإعادة الحركة على الخط.

وجددت الهيئة، تقديم صادق التعازي والمواساه لأسر المتوفين في الحادث داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

واعتذرت الهيئة، لجمهور الركاب، عن تأخير المواعيد الخاصة بهم أو عدم وصولهم في المواعيد المقررة خلال فترة تأثر حركة القطارات بالحادث على خط الإسكندرية مطروح.

كامل الوزير الهيئة القومية لسكك حديد مصر حركة القطارات قطار مطروح
