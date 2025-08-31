كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطورات ما بعد حادثة خروج عدد من عربات قطار مطروح عن القضبان.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من رفع العربات بالكامل من على السكة، وإعادة تشغيل الخط بشكل طبيعي، كما كان قبل وقوع الحادث.

وأضاف المصدر: تم عودة حركة مسير القطارات كما هي قبل الحادثة، بعد رفع آثار الحادث وعودة حركة التشغيل.

وحول سبب وقوع الحادث، أشار المصدر، إلى أن اللجنة الفنية المشكلة هي المختصة بهذا الأمر، وستعرض نتائج أعمالها وتقريرها الفني على النيابة عقب الانتهاء منه.

وأشار المصدر، إلى أن تسجيلات جرار القطار مع تحقيقات الجهات الفنية والنيابة العامة ستُظهر أسباب الحادث بشكل كامل وتفصيلي.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، قال في تصريحات تلفزيونية، إنه لا صحة لما تردد عن وقوع الحادث بسبب هبوط أرضي أو الاصطدام بلودر.

ووجه وزير النقل، في بيان رسمي، بالفصل الفوري لأي عامل أو موظف تثبت إدانته في الحادث، وذلك عقب إصدار تقرير اللجنة الفنية للوقوف على الأسباب الحقيقية.

وخلّف حادث قطار مطروح 3 قتلى ونحو 100 مصاب.

