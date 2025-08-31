كارت شحن جديد لعدادات الكهرباء بتقنية "NFC" لتسهيل شحنه من الهاتف

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر طرح كارت شحن جديد لعدادات الكهرباء، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل عملية الشحن بشكل أكثر فاعليةً وأمانًا.

يتميز كارت الكهرباء الجديد بقدرته على تسريع عملية شحن العدادات؛ إذ يتيح نقل البيانات بين الكارت والعداد بدقة وسرعة عالية، ووفقًا لما أوضحته الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن الهدف الأساسي من هذا الابتكار هو تقديم تجربة أكثر سهولة للمستهلك، مع ضمان مستويات عالية من الأمان في أثناء الشحن، مما يوفّر الوقت ويقلل الجهد المبذول من قِبل المستخدمين.

وعدَّدت الشركة القابضة لكهرباء مصر مميزات الكارت الجديد، ومن أبرزها توافقه الكامل مع منظومة الشحن الموحد؛ ما يسمح بشحنه من أي فرع تابع لشركة توزيع الكهرباء المتعاقد معها المستخدم، كما يدعم الكارت تقنية الاتصال قريب المدى "NFC"، مما يُمكّن من شحنه عبر الهاتف المحمول بسهولة وسرعة، بشرط أن يدعم الهاتف هذه الخاصية.

ويعمل الكارت الجديد مع جميع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشحن؛ مما يمنح المستهلك مرونة في اختيار طريقة الشحن المناسبة له.

وأولت شركة الكهرباء أهمية كبيرة لعنصر الأمان؛ حيث زُوِّد الكارت بتقنيات تشفير حديثة، تضمن حماية بيانات المشترك من أي عمليات تلاعب أو فقدان محتمل، في تأكيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها لتوفير بيئة رقمية آمنة ومتكاملة للمستهلكين.

كيفية الحصول على كارت الكهرباء المطور

دعت الشركة المواطنين الراغبين في الاستفادة من كارت الكهرباء الجديد إلى التوجه إلى أقرب فرع لشركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد القديم، واستبداله بالكارت الجديد مقابل رسوم رمزية، مشددةً على أهمية التأكد من أن الهاتف الذكي المستخدم يدعم خاصية "NFC" للاستفادة من ميزة الشحن عبر الموبايل.

