طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية

تشهد البلاد، اليوم الأحد، استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب المناطق، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع، وفق هيئة الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية في الظل.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب محافظة الوادي الجديد، قد تصل في بعض المناطق إلى حد السيول، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة ورعدية على أبو سمبل.

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطًا للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على أبو سمبل، جنوب محافظة الوادي الجديد، ومحافظة البحر الأحمر.

طقس اليوم الأحد.. ارتفاع الحرارة وشبورة مائية وأمطار رعدية