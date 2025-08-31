وزير الري يتابع استعدادات عقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، حول الموقف التنفيذي للاستعدادات الجارية لعقد فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور سويلم، في بيان الأحد، أن "أسبوع القاهرة للمياه" بات منصة علمية وحوارية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة قضايا الأمن المائي وتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الوزير، على مواصلة الجهود لتحسين وتيسير جميع الإجراءات التنظيمية والتسجيل، بما يضمن مشاركة أوسع من الأفراد والمنظمات الإقليمية والدولية، ويعزز من فرص تبادل الخبرات وتطوير الأبحاث العلمية، فضلًا عن دعم مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه.

وأشار التقرير، إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 111 جلسة علمية من أكثر من 20 منظمة إقليمية ودولية، كما سيُعقد اجتماع مجلس المحافظين (Board of Governors) التابع للمجلس العالمي للمياه يوم 11 أكتوبر 2025 كأحد الفعاليات التمهيدية للمؤتمر.

وفيما يتعلق بالأنشطة البحثية، أوضح التقرير أن اللجنة العلمية للأسبوع انتهت من تقييم المرحلة الأولى وقبول 116 ملخصًا بحثيًا، بينما يجري حاليًا تقييم 54 ملخصًا مطولًا و22 ورقة بحثية كاملة.

أما على صعيد المسابقات، فقد شهدت "مسابقة أطروحة الثلاث دقائق" (3MT) مشاركة 52 متسابقًا، تأهل منهم 12 متسابقًا من مصر والصين وكينيا يمثلون عددًا من الجامعات المرموقة.

كما استقبلت "مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه" 334 مشروعًا، اجتاز منها 181 مشروعًا المرحلة الأولى. وبالنسبة لمسابقة "مبادرة على القد"، فقد تأهل 7 فيديوهات و9 بوسترات من خمس جامعات مصرية.

وفي "المسابقة القومية الثامنة لترشيد استهلاك المياه – مسابقة المزارعين"، تم استقبال 433 تجربة زراعية ناجحة يجري تقييمها حاليًا، بينما تتواصل أعمال لجنة التحكيم لتقييم المشروعات المقدمة في "مسابقة أفضل مشروعات التخرج".

كما يشهد المعرض المصاحب للأسبوع إقبالًا متزايدًا من الشركات والمنظمات، حيث قامت 17 جهة بحجز مساحات لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات المياه والمناخ، بما يعزز فرص التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف القطاعات.

