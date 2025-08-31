تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير النقل: حوادث القطارات واردة في أي مكان في العالم وهو ده حال الدنيا

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل حادث انقلاب قطار مطروح، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال الوزير إنه كان يمر بالمنطقة الصناعية في الإسكندرية قبل وقوع الحادث، مما سمح له بالوصول إلى الموقع خلال ساعة ونصف.

خبير عسكري: الخطة الإسرائيلية لتهجير غزة "ليست سرًا" واستهداف "أبو عبيدة" رمزي

أوضح الخبير الاستراتيجي العميد سمير راغب تفاصيل الخطة الإسرائيلية المزعومة لتهجير سكان قطاع غزة والوضع في رفح، كما علق على الأنباء التي تحدثت عن استهداف الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال راغب إن إعلان إسرائيل عن خطتها لدخول مدينة غزة "ليس سرًا بل هو خطة علنية".

وزير النقل: "البوجي المعدني" قد يكون سبب حادث قطار مطروح.. والتحقيقات مستمرة

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث خروج سبع عربات عن القضبان للقطار المتجه من مطروح إلى القاهرة، مؤكدًا تواجده الشخصي في موقع الحادث خلال ساعة ونصف من وقوعه.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "تواجدت بالموقع مع قيادات السكة الحديد، ويجري حالياً رفع آثار الحادث استعداداً لاستئناف حركة القطارات".

المالية: تخصيص 15 مليار جنيه من الموازنة للعلاج على نفقة الدولة بنمو 60%

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة، أن الوزير أحمد كوجك وفريقه بذلوا جهودًا مكثفة لتحسين الأداء المالي وضمان الانضباط في إدارة الموازنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تركز على دعم المواطن المصري البسيط.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، قال السيد، إن العمل يهدف إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال الشفافية والمشاركة لخلق حيز مالي يعزز الإنفاق في القطاعات الحيوية.

أديب عن حادث قطار مطروح: كارثة موجعة والسبب ما زال غامضًا

علق الإعلامي عمرو أديب على حادث انقلاب قطار مطروح، واصفًا إياه بأنه "كارثة موجعة" هزت المجتمع المصري بأكمله

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال أديب: "حادث قطار مطروح ليس مجرد واقعة عابرة، بل هو كارثة تهز أعماق كل مصري"، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يستدعي ذكريات مؤلمة عاشها المصريون مع حوادث القطارات خلال السنوات الماضية.

أديب عن هزيمة الأهلي من بيراميدز: المركز الـ12 صادم ولا يليق بنادي القرن

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الأهلي من بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال أديب: "المشهد غير معتاد على الإطلاق.. معقول الأهلي يخسر بهذه الطريقة؟ وهل يعقل أن جماهير الأهلي تعود إلى بيوتها حزينة؟.. ما الذي حدث لنادي القرن؟".

شعبة السيارات تكشف حقيقة انخفاض الأسعار بنسبة 25% واختفاء "الأوفر برايس"

أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأنباء المتداولة حول انخفاض أسعار جميع السيارات بنسبة 25% غير دقيقة، مشيرًا إلى أن التخفيضات تتركز في موديلات محددة فقط.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، قال زيتون، إن نسب التراجع في أسعار معظم السيارات تتراوح بين 3% و8%، بينما شهدت بعض الموديلات انخفاضًا كبيرًا يصل إلى 350 ألف جنيه.