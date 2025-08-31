كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث خروج سبع عربات عن القضبان للقطار المتجه من مطروح إلى القاهرة، مؤكدًا تواجده الشخصي في موقع الحادث خلال ساعة ونصف من وقوعه.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بداية من يوم الإثنين 1 سبتمبر وحتى الجمعة 5 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إطار حرصها على سرعة استعادة حركة القطارات وتيسير تنقل جمهور الركاب على خط القاهرة/ مطروح والعكس، إجراء تعديل مؤقت على بعض الرحلات،

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، أن تنفيذ أي عملية إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة يعد أمرًا "مستحيلًا" تمامًا في الوقت الراهن، وذلك في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن مصر لم تشهد أي تعديلات ضريبية جديدة أو فرض رسوم إضافية على الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى استقرار النظام الضريبي الحالي، موضحًا أن الحصيلة الضريبية حققت قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت تريليونين ومليارين جنيه هذا العام، بزيادة 35% مقارنة بتريليون و840 مليار جنيه في العام الماضي.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

علق الإعلامي عمرو أديب على حادث انقلاب قطار مطروح، واصفًا إياه بأنه "كارثة موجعة" هزت المجتمع المصري بأكمله