حدث منتصف الليل| تعليق كامل الوزير على حادث قطار مطروح.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
وزير النقل: "البوجي المعدني" قد يكون سبب حادث قطار مطروح.. والتحقيقات مستمرة
علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث خروج سبع عربات عن القضبان للقطار المتجه من مطروح إلى القاهرة، مؤكدًا تواجده الشخصي في موقع الحادث خلال ساعة ونصف من وقوعه.
حرارة لا تعكسها الأرقام.. ماذا ينتظر القاهرة الكبرى هذا الأسبوع؟
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بداية من يوم الإثنين 1 سبتمبر وحتى الجمعة 5 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.
بعد حادث اليوم.. قرار جديد من السكة الحديد بشأن خط القاهرة – مطروح
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إطار حرصها على سرعة استعادة حركة القطارات وتيسير تنقل جمهور الركاب على خط القاهرة/ مطروح والعكس، إجراء تعديل مؤقت على بعض الرحلات،
الصليب الأحمر: إجلاء سكان غزة "مستحيل" في ظل التصعيد العسكري
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، أن تنفيذ أي عملية إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة يعد أمرًا "مستحيلًا" تمامًا في الوقت الراهن، وذلك في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
الضرائب: حصيلة قياسية بزيادة 35% مقارنة بالعام الماضي
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن مصر لم تشهد أي تعديلات ضريبية جديدة أو فرض رسوم إضافية على الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى استقرار النظام الضريبي الحالي، موضحًا أن الحصيلة الضريبية حققت قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت تريليونين ومليارين جنيه هذا العام، بزيادة 35% مقارنة بتريليون و840 مليار جنيه في العام الماضي.
القاهرة تسجل 37 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
أديب عن حادث قطار مطروح: كارثة موجعة والسبب ما زال غامضًا
علق الإعلامي عمرو أديب على حادث انقلاب قطار مطروح، واصفًا إياه بأنه "كارثة موجعة" هزت المجتمع المصري بأكمله
فيديو قد يعجبك: