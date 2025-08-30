كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم احتفال النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بالعامل المميز، وشارك الدكتور عصمت، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء احتفالهم، الذى أقامته النقابة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وقام بتكريم عدد من العاملين وتسليمهم شهادات التقدير والعمرات المجانية، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وأعضاء مجلس النقابة والمكرمون وذويهم وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، مشيدا بروح الأسرة الواحدة، والمعنويات المرتفعة، واهمية تقدير العامل الذى يتفانى فى عمله ويؤدي واجبه للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التيار الكهربائي ومجابهة الأحمال المرتفعة والزيادة فى استهلاك الكهرباء، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغلهم، فى إطار خطة العمل وتغيير نمط التشغيل، وخفض استخدام الوقود التقليدي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث القطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة والاهتمام بالعنصر البشرى.

قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين المكرمين، شارحا معايير التميز فى الأداء، والتى من بينها إعلاء قيمة العمل بروح الفريق، وتقديم المجموع على الفرد، والتفاني في أداء المهام وتقديم الحلول المبتكرة، والقدوة الحسنة فى الاهتمام والتواصل مع المشتركين والحرص على مصلحة الشركة وصون المال العام، مشيرًا الى الحرص على التواصل المباشر مع العاملين خلال الزيارات الميدانية والجولات التفقدية التي شملت كافة مواقع العمل التابعة، والاستماع اليهم، الأمر الذى انعكس على تحسين معدلات الأداء والالتزام بمعايير الجودة فى جميع القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وغيرها من آليات التشغيل، وبدورهم، جدد العاملون تعهدهم بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى اطار المسؤولية لتأمين الشبكة الكهربائية الموحدة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات، لاسيما مشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أحد أهم ركائز التطوير والنهوض بالقطاع وأن مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل علامة هامة في الاقتصاد الوطني، موضحا دعم واهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، باعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا، موضحا أن تحقيق الأهداف يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتنفيذ خطة واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة في ضوء إدارة رشيدة وتعظيم العوائد من الموارد والأصول المتاحة، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية لقطاع الكهرباء والطاقة.

موضحا خطة العمل الجاري تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضي قدما في اتجاه الشبكة الذكية، والعمل على دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.