الصليب الأحمر: إجلاء سكان غزة "مستحيل" في ظل التصعيد العسكري

كتب- حسن مرسي:

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، أن تنفيذ أي عملية إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة يعد أمرًا "مستحيلًا" تمامًا في الوقت الراهن، وذلك في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، قال هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر إن التصعيد العسكري المستمر، إلى جانب انعدام الظروف الإنسانية والأمنية الأساسية، يحول دون أي إمكانية لتنفيذ مثل هذه العملية المعقدة.

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم باطراد بسبب استمرار الحصار الشديد والقصف المكثف، مما يجعل حركة السكان داخل المدينة مهمة شبه مستحيلة.

كما أشار المتحدث إلى أن نقص الممرات الآمنة، وصعوبة تأمين الحماية الكافية للمدنيين في خضم مناطق النزاع المسلح، يمثلان عقبتين رئيسيتين تجعلان من أي محاولة لإخلاء المدنيين جماعيًا أمرًا غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.

وتابع المتحدث أن اللجنة تشدد على الحاجة الماسة والملحة لفتح ممرات إنسانية آمنة دون أي تأخير، للسماح بإدخال المساعدات الأساسية من غذاء ودواء وماء إلى المدنيين المحاصرين، خاصة في ظل الارتفاع المأساوي لأعداد الضحايا والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

وأكد على أن أي خطة مستقبلية تهدف إلى إجلاء المدنيين تتطلب، بشكل أساسي، توفير ضمانات وآليات حماية فعالة ومحايدة، وهو شرط يظل بعيد المنال في ظل الظروف القائمة حاليًا.