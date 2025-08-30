"عبد الباري" رئيسًا لقطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهنئة، إلى الدكتور السيد حسين عبد الباري؛ بمناسبة تكليفه رئيسًا لقطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، أن هذا التكليف يأتي تقديرًا لكفاءة فضيلته العلمية والدعوية والإدارية، وما يمتلكه من خبرات واسعة في ميادين العمل الدعوي والقيادي، داعيًا الله أن يوفقه ويسدده في أداء مهامه الجديدة، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة، بما يعزز الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

وإذ يهنئ مفتي الجمهورية، الرئيس الجديد لقطاع الشؤون الدينية، فإنه يتقدم بأسمى آيات التقدير إلى فضيلة الشيخ خالد خضر، الرئيس السابق لقطاع الشؤون الدينية بالوزارة، على ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متميز في ميدان العمل الدعوى والقيادي، خلال فترة توليه المنصب، سائلًا الله لفضيلته دوام التوفيق والسداد.

