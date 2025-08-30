كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وكذلك طلاب الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من الاثنين 8 سبتمبر 2025 عبر الموقع الرسمي للجامعة.

وأكدت الجامعة، في بيان، أنه سيتم تخصيص يوم أو أكثر لاحقًا للطلاب الذين تتأخر نتائجهم، بما يتيح لهم استكمال إجراءات التسجيل دون أي معوقات.

وفيما يخص طلاب الثانوية العامة الحكومية، أوضحت الجامعة أن الموقع الإلكتروني سيفتح لإبداء الرغبات الخاصة بالتنسيق الداخلي خلال الفترة من الأربعاء 3 سبتمبر حتى الجمعة 5 سبتمبر 2025، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق وفقًا لمجموع الدرجات يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

كما حددت الجامعة، المستندات المطلوبة لتقديم طلاب الثانوية العامة الحكومية، وتشمل:

شهادة الميلاد.

بطاقة الرقم القومي للطالب.

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة شخصية حديثة (مقاس 4×6 بخلفية بيضاء).

شهادة الثانوية العامة.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية حرصها على تسهيل إجراءات التقديم لجميع الطلاب، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.

