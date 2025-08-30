عقوبات الخطأ الطبي الجسيم.. غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه والحبس 5 سنوات

كتب- نشأت علي:

أقرّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصادر حديثًا بعد موافقة مجلس النواب، عقوبات رادعة في حالات ارتكاب الخطأ الطبي الجسيم، تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها مليوني جنيه.

وبحسب المادة (28) من القانون:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من ارتكب خطأً طبيًا أدى إلى ضرر محقق لمتلقي الخدمة.

وفي حال ارتكاب خطأ طبي جسيم، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حالات المسئولية الطبية

نصت المادة (3) على أن المسئولية الطبية تترتب على كل خطأ طبي يترتب عليه ضرر لمتلقي الخدمة، مع التأكيد على بطلان أي اتفاق مسبق يعفي مقدم الخدمة من المسئولية أو يخففها.

كما حمّل القانون مقدم الخدمة والمنشأة الطبية المسئولية التضامنية عن تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

حالات انتفاء المسئولية الطبية

وفقًا للمادة (4) تنتفي المسئولية الطبية في الحالات التالية:

إذا كان الضرر ضمن المضاعفات أو الآثار الطبية المعروفة والمتعارف عليها علميًا.

إذا التزم مقدم الخدمة بالأصول العلمية الثابتة في الإجراء الطبي، حتى وإن خالف غيره من الأطباء في التخصص ذاته.

إذا وقع الضرر نتيجة فعل المريض نفسه، أو رفضه للعلاج، أو عدم التزامه بالتعليمات الطبية.

