قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، في مدينة العلمين الجديدة، يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس إرادة سياسية واقتصادية مشتركة لدفع التعاون إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وأوضح "محسب"، في بيان اليوم، أن حضور وزيري الخارجية والمالية جانبًا من المباحثات يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع قطر، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة والدوحة شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، وهو ما يؤكد نجاح السياسة المصرية القائمة على الانفتاح والبناء على المصالح المشتركة.

وأضاف أن مناقشة تفعيل الاستثمارات القطرية البالغة 7.5 مليار دولار يعكس جدية البلدين في ترجمة التفاهمات إلى مشروعات اقتصادية ملموسة، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات تشريعية وإجرائية تستوعب رؤوس الأموال الخليجية والعربية.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن دعوة رئيس الوزراء المصري للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال القطري تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة وزيادة الاستثمارات في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والطاقة والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، مستفيدين من المشروعات القومية والبنية التحتية العملاقة في مصر.

وعلى الصعيد السياسي، لفت "محسب" إلى أن التنسيق المصري-القطري بشأن القضية الفلسطينية يعكس وعيًا مشتركًا بحساسية المرحلة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا رفض البلدين لمحاولات التهجير القسري ودعمهما لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما شدد على أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر، الذي جرى التأكيد عليه خلال اللقاء، سيكون نقطة انطلاق نحو تعاون أوسع يمتد إلى مجالات الثقافة والتعليم والطاقة المتجددة، بما يرسخ التكامل بين البلدين.

واختتم "محسب" تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات بين القاهرة والدوحة دخلت مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، قائلًا: "مصر وقطر تتحركان برؤية استراتيجية تجعل من تعاونهما ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة وخدمة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

